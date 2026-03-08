Fete du Printemps La Celle-Dunoise
L’ Association Et au milieu coule la Creuse propose la fête du printemps à la Celle Dunoise.
Stands de producteur et artisans locaux, petite restauration, buvette
Animation apporte ton caillou avec un géologue passionnée, ateliers créatifs en famille
pique-nique citoyen, rando kayak, jeux collaboratifs, expo sur biodiversité
Rens 06 49 85 16 73 .
La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 85 16 73 coulelacreuse@gmail.com
English : Fete du Printemps
