Fete du Printemps La Celle-Dunoise

L’ Association Et au milieu coule la Creuse propose la fête du printemps à la Celle Dunoise.

Stands de producteur et artisans locaux, petite restauration, buvette

Animation apporte ton caillou avec un géologue passionnée, ateliers créatifs en famille

pique-nique citoyen, rando kayak, jeux collaboratifs, expo sur biodiversité

Rens 06 49 85 16 73 .

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 85 16 73 coulelacreuse@gmail.com

