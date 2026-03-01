FÊTE DU PRINTEMPS Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

FÊTE DU PRINTEMPS

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Viens fêter le printemps au jardin dimanche après-midi !

Viens fêter le printemps au jardin dimanche après-midi ! Au programme activité et jeux à faire en famille ! Ouvert à tous et gratuit ! Buvette et crêpes sucrées sur place. .

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com

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English :

Come celebrate spring in the garden on Sunday afternoon!

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE