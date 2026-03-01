FÊTE DU PRINTEMPS Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze
FÊTE DU PRINTEMPS Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze dimanche 29 mars 2026.
FÊTE DU PRINTEMPS
Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Viens fêter le printemps au jardin dimanche après-midi !
Viens fêter le printemps au jardin dimanche après-midi ! Au programme activité et jeux à faire en famille ! Ouvert à tous et gratuit ! Buvette et crêpes sucrées sur place. .
Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com
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English :
Come celebrate spring in the garden on Sunday afternoon!
L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE