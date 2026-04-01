Lespielle

Fête du printemps

Salle des fêtes Lespielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Laissez-vous porter par la puissance et l’émotion des voix lors d’un concert exceptionnel réunissant deux ensembles emblématiques du territoire les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh et les Iturri Lagunak.

À travers un répertoire riche et authentique, ces chœurs d’hommes vous invitent à un véritable voyage musical entre Béarn et Pays basque, mêlant traditions, convivialité et passion du chant. À l’issue du concert, profitez d’un verre de l’amitié accompagné d’une collation, pour échanger avec les chanteurs et partager un instant convivial. .

Salle des fêtes Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 14 77 23

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Lespielle a été mis à jour le 2026-04-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran