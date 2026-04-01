Fête du printemps Lespielle
Fête du printemps Lespielle samedi 25 avril 2026.
Lespielle
Fête du printemps
Salle des fêtes Lespielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Laissez-vous porter par la puissance et l’émotion des voix lors d’un concert exceptionnel réunissant deux ensembles emblématiques du territoire les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh et les Iturri Lagunak.
À travers un répertoire riche et authentique, ces chœurs d’hommes vous invitent à un véritable voyage musical entre Béarn et Pays basque, mêlant traditions, convivialité et passion du chant. À l’issue du concert, profitez d’un verre de l’amitié accompagné d’une collation, pour échanger avec les chanteurs et partager un instant convivial. .
Salle des fêtes Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 14 77 23
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Lespielle a été mis à jour le 2026-04-14 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran