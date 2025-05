Fête du Printemps Mai en Fête – Plaine des Glamots Roullet-Saint-Estèphe, 24 mai 2025 12:30, Roullet-Saint-Estèphe.

Début : 2025-05-24 12:30:00

fin : 2025-05-24 23:30:00

2025-05-24

La Fête du Printemps de Roullet Saint Estèphe vous propose de passer une bonne journée pour l’arrivée du printemps.

Plaine des Glamots Espace Jean-Paul Kerjean

Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08 cpoibleau@roulletestephe.fr

English :

The Spring Festival in Roullet Saint Estèphe invites you to spend a pleasant day celebrating the arrival of spring.

German :

Das Frühlingsfest in Roullet Saint Estèphe bietet Ihnen die Möglichkeit, einen schönen Tag zur Ankunft des Frühlings zu verbringen.

Italiano :

La Festa di Primavera di Roullet Saint Estèphe vi invita a trascorrere una piacevole giornata per festeggiare l’arrivo della primavera.

Espanol :

La Fiesta de la Primavera de Roullet Saint Estèphe le invita a pasar un agradable día celebrando la llegada de la primavera.

