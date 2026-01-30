Fête du Printemps Marché de Pâques Gerstheim

Fête du Printemps Marché de Pâques

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Marché artisanal, décoration de pâques,… Chasse aux oeufs pour les enfants, marche solidaire,…

Artisanat, décoration de pâques, cadeaux…..

Chasse aux oeufs pour les enfants

Marche solidaire au profit du service ados de St-Exupéry au Centre Hospitalier d’ERSTEIN.

Inscription obligatoire

La restauration et les buvettes seront assurées par le comité de fête de Gerstheim. .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 65 26 96 comite.des.fetes.de.gerstheim@gmail.com

English :

