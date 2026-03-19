FETE DU PRINTEMPS Place Juhel Mayenne
FETE DU PRINTEMPS Place Juhel Mayenne mercredi 22 avril 2026.
FETE DU PRINTEMPS
Place Juhel Parc du château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 19:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Fête du Printemps 2026 à Mayenne !
Rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 au parc du château de Mayenne pour célébrer le retour des beaux jours avec une journée riche en animations !
Au programme
Structures gonflables
Jeux géants
Maquillage
Un événement familial gratuit proposé par la Ville de Mayenne ! .
Place Juhel Parc du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 36
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English :
Spring Festival 2026 in Mayenne!?
L’événement FETE DU PRINTEMPS Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mayenne Co