FETE DU PRINTEMPS Place Juhel Mayenne

FETE DU PRINTEMPS

Place Juhel Parc du château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Fête du Printemps 2026 à Mayenne !

Rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 au parc du château de Mayenne pour célébrer le retour des beaux jours avec une journée riche en animations !

Au programme

Structures gonflables

Jeux géants

Maquillage

Un événement familial gratuit proposé par la Ville de Mayenne ! .

Place Juhel Parc du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 36

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English :

Spring Festival 2026 in Mayenne!?

L’événement FETE DU PRINTEMPS Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mayenne Co