FÊTE DU PRINTEMPS Montespan
FÊTE DU PRINTEMPS Montespan mercredi 29 avril 2026.
Montespan
FÊTE DU PRINTEMPS
SALLE COMMUNALE DE LÉOUDARY Montespan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Avril avec le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Célébrons le printemps ensemble !
Un moment festif ouvert à toutes et tous. .
SALLE COMMUNALE DE LÉOUDARY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
April with Vaste Monde: not-to-be-missed events!
L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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