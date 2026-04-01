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FÊTE DU PRINTEMPS Montespan

FÊTE DU PRINTEMPS Montespan mercredi 29 avril 2026.

Adresse : SALLE COMMUNALE DE LÉOUDARY

Ville : 31260 Montespan

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-29T10:30:00

Fin : 2026-04-29T

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montespan

FÊTE DU PRINTEMPS

SALLE COMMUNALE DE LÉOUDARY Montespan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Avril avec le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Célébrons le printemps ensemble !

Un moment festif ouvert à toutes et tous.   .

SALLE COMMUNALE DE LÉOUDARY Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie   levastemonde@outlook.com

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English :

April with Vaste Monde: not-to-be-missed events!

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Montespan a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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