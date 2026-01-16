Fête du printemps tout vent Montlieu-la-Garde

Fête du printemps

Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Grande journée d’animation , avec producteurs divers et variés , artisans, horticulteurs , food truck …

Balade à poneys (payant)

Vente de poule à 2€

Grimpe arbre et manège à pédale (gratuit)

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

A great day of entertainment, with various producers, craftsmen, horticulturists, food trucks…

Pony rides (fee payable)

Chicken sale for 2?

Tree climbing and pedal carousel (free)

