Fête du printemps tout vent Montlieu-la-Garde
Fête du printemps tout vent Montlieu-la-Garde dimanche 12 avril 2026.
Fête du printemps
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Grande journée d’animation , avec producteurs divers et variés , artisans, horticulteurs , food truck …
Balade à poneys (payant)
Vente de poule à 2€
Grimpe arbre et manège à pédale (gratuit)
.
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great day of entertainment, with various producers, craftsmen, horticulturists, food trucks…
Pony rides (fee payable)
Chicken sale for 2?
Tree climbing and pedal carousel (free)
L’événement Fête du printemps Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime