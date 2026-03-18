Fête du printemps Moulin-Neuf
Fête du printemps Moulin-Neuf samedi 4 avril 2026.
Fête du printemps
Parking salle des fêtes Moulin-Neuf Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Fête du Printemps Décore ton vélo avec des fleurs aux couleurs du printemps 10h balade à vélo, 14h balade nature avec Bruno Wisniewski, expositions nature, atelier nature, vide ton cabanon à partir de 7h sur le parking de la salle des fêtes 06 71 48 19 10 .
Parking salle des fêtes Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 10
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord