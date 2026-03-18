Fête du printemps

Parking salle des fêtes Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Fête du Printemps Décore ton vélo avec des fleurs aux couleurs du printemps 10h balade à vélo, 14h balade nature avec Bruno Wisniewski, expositions nature, atelier nature, vide ton cabanon à partir de 7h sur le parking de la salle des fêtes 06 71 48 19 10 .

Parking salle des fêtes Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 10

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord