Fête du printemps MPT centre-ville rue Pêcherie Valence mardi 31 mars 2026.

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 20:00:00

2026-03-31

La MPT du centre-ville propose un temps festifs ouvert à tous ! Réveillez vos sens au rythme du printemps avec des animations participatives !
rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11  mptcentreville@mairie-valence.fr

English :

The MPT downtown offers a festive time open to all! Awaken your senses to the rhythms of spring with participatory activities!

