Fête du printemps

Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

VIVE LE PRINTEMPS AVEC L’ASSOCIATION PREO ! Le printemps arrive et nous vous préparons une journée festive et conviviale à ne pas manquer !

AU PROGRAMME Petit marché artisanal de printemps, Ruche et stand pédagogique des apiculteurs de la vallée, compositions de Pâques, créations & vente de lamalas traditionnels ! Balades à poney pour le plaisir des petits cavaliers ! Atelier maquillage pour les enfants ! Pêche aux canards & jeux pour petits et grands !

Chasse aux oeufs moyennant une participation de 2€

GRANDE TOMBOLA DE PRINTEMPS ET CONCOURS DU MEILLEUR LAMALA

Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est

English :

LONG LIVE SPRING WITH THE PREO ASSOCIATION! Spring is just around the corner, and we’re planning a festive and convivial day you won’t want to miss!

ON THE PROGRAM: Small spring craft market, beehive and educational stand of the valley’s beekeepers, Easter compositions, creations & sale of traditional lamalas! Pony rides for little riders! Make-up workshop for children! Duck fishing & games for young and old!

Egg hunt for a fee of 2?

SPRING TOMBOLA AND BEST LAMALA COMPETITION

L’événement Fête du printemps Oderen a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin