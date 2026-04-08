Fête du printemps, Parc Wangari-Maathai, Saint-Étienne-du-Rouvray
Fête du printemps, Parc Wangari-Maathai, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 8 avril 2026.
Fête du printemps Mercredi 8 avril, 14h00 Parc Wangari-Maathai Seine-Maritime
Gratuit. Chasse aux œufs sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00
Au programme : chasse aux œufs (jusqu’à 12 ans), activités printanières (pochoir…), conseils sur le jardinage, jeux, stand bien-être, goûter.
Parc Wangari-Maathai Rue du Velay, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 91 02 33 »}]
L’Association du centre social de La Houssière organise la fête du printemps. Festival Éléments Terre
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