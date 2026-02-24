FÊTE DU PRINTEMPS

PLACE DU VILLAGE Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le comité des fêtes de Pied de Borne fête le printemps samedi 21 mars. Avec l’arrivée des beaux jours, venez préparer votre jardin.

Stand de bière locale, snack

Rdv dès 15h place du village

PLACE DU VILLAGE Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 00 19 61 a.zanoli@sfr.fr

English :

The Pied de Borne Festival Committee celebrates spring on Saturday March 21. With the arrival of fine weather, come and prepare your garden.

Local beer stand, snack bar

Rdv from 15h village square

L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-02-24 par 48-OT Mont Lozere