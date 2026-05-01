Fête du printemps Place de la mairie Plougonven

Plougonven

Fête du printemps

Place de la mairie 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Sur le parvis de la mairie

– Dès 10h jeux et parcours sportifs pour TOUS !

– A partir de midi, on mange ! crêpes, gâteaux, buvette

– De 14h à 18h on fabrique, on créé fleurs, tee-shirts, bracelets, objets, céramique, linogravure, jouets, crochet…

Toute la journée on joue et on rit ! .

Place de la mairie 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 69 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Plougonven a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX