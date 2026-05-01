Fête du printemps Place de la mairie Plougonven
Fête du printemps Place de la mairie Plougonven samedi 23 mai 2026.
Plougonven
Fête du printemps
Place de la mairie 4 Place de la Résistance Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Sur le parvis de la mairie
– Dès 10h jeux et parcours sportifs pour TOUS !
– A partir de midi, on mange ! crêpes, gâteaux, buvette
– De 14h à 18h on fabrique, on créé fleurs, tee-shirts, bracelets, objets, céramique, linogravure, jouets, crochet…
Toute la journée on joue et on rit ! .
Place de la mairie 4 Place de la Résistance Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 2 98 78 69 06
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Plougonven a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX