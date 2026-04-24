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Fête du Printemps Bourg Queyssac

Fête du Printemps Bourg Queyssac

Fête du Printemps Bourg Queyssac dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Bourg

Adresse : Bourg de Queyssac

Ville : 24140 Queyssac

Département : Dordogne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Queyssac

Fête du Printemps

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Envie de fêter le printemps dans une ambiance conviviale ?

Ne manquez pas la Fête du Printemps de Queyssac !
Venez passer une belle journée au cœur du village avec une vingtaine d’artisans et créateurs locaux qui vous feront découvrir leurs savoir-faire

Au programme toute la journée:

Manège à pédales pour les enfants
Balade des Cluzeaux départ 9h de la halle (2 € –
prévoir chaussures de marche)
Vide-grenier
Tombola avec un repas pour 2 personnes à gagner au
presbytère
Buvette et restauration le midi
Délicieux gâteaux préparés par les bénévoles

Une journée pour flâner, découvrir des créations uniques, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’un beau moment de printemps !   .

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 14 09 85  comitedesfetesqueyssac24140@gmail.com

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English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Queyssac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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