Fête du Printemps Bourg Queyssac

Queyssac

Fête du Printemps

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Envie de fêter le printemps dans une ambiance conviviale ?

Ne manquez pas la Fête du Printemps de Queyssac !

Venez passer une belle journée au cœur du village avec une vingtaine d’artisans et créateurs locaux qui vous feront découvrir leurs savoir-faire

Au programme toute la journée:

Manège à pédales pour les enfants

Balade des Cluzeaux départ 9h de la halle (2 € –

prévoir chaussures de marche)

Vide-grenier

Tombola avec un repas pour 2 personnes à gagner au

presbytère

Buvette et restauration le midi

Délicieux gâteaux préparés par les bénévoles

Une journée pour flâner, découvrir des créations uniques, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’un beau moment de printemps ! .

Bourg Bourg de Queyssac Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 14 09 85 comitedesfetesqueyssac24140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Queyssac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides