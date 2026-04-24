Fête du Printemps Bourg Queyssac
Fête du Printemps Bourg Queyssac dimanche 10 mai 2026.
Queyssac
Fête du Printemps
Bourg Bourg de Queyssac Queyssac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Envie de fêter le printemps dans une ambiance conviviale ?
Ne manquez pas la Fête du Printemps de Queyssac !
Venez passer une belle journée au cœur du village avec une vingtaine d’artisans et créateurs locaux qui vous feront découvrir leurs savoir-faire
Au programme toute la journée:
Manège à pédales pour les enfants
Balade des Cluzeaux départ 9h de la halle (2 € –
prévoir chaussures de marche)
Vide-grenier
Tombola avec un repas pour 2 personnes à gagner au
presbytère
Buvette et restauration le midi
Délicieux gâteaux préparés par les bénévoles
Une journée pour flâner, découvrir des créations uniques, rencontrer des producteurs locaux et profiter d’un beau moment de printemps ! .
Bourg Bourg de Queyssac Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 14 09 85 comitedesfetesqueyssac24140@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Printemps
L’événement Fête du Printemps Queyssac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Queyssac (Dordogne)
- Chemin des orchidées Queyssac Queyssac Dordogne 1 mai 2026
- Ateliers danse intuitive Queyssac 2 mai 2026
- Exposition | Atelier d’artiste Le Bourg Queyssac 4 mai 2026
- Ateliers danse intuitive Queyssac 13 juin 2026
- Ateliers danse intuitive Queyssac 4 juillet 2026