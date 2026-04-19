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Fête du Printemps Plaine des Glamots Roullet-Saint-Estèphe

Fête du Printemps Plaine des Glamots Roullet-Saint-Estèphe samedi 23 mai 2026.

Lieu : Plaine des Glamots

Adresse : Espace Jean-Paul Kerjean

Ville : 16440 Roullet-Saint-Estèphe

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Roullet-Saint-Estèphe

Fête du Printemps

Plaine des Glamots Espace Jean-Paul Kerjean Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

La Fête du Printemps de Roullet Saint Estèphe vous propose de passer une bonne journée pour l’arrivée du printemps.
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Plaine des Glamots Espace Jean-Paul Kerjean Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08  cpoibleau@roulletestephe.fr

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English :

The Spring Festival in Roullet Saint Estèphe invites you to spend a pleasant day celebrating the arrival of spring.

L’événement Fête du Printemps Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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