FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Alban-sur-Limagnole
FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 31 mai 2026.
FÊTE DU PRINTEMPS
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Fête du Printemps Dimanche 31 mai, spéciale Fête des Mères
Venez célébrer l’arrivée des beaux jours lors de notre grande Fête du Printemps, un moment convivial et festif pour petits et grands.
Fête du Printemps Dimanche 31 mai, spéciale Fête des Mères
Venez célébrer l’arrivée des beaux jours lors de notre grande Fête du Printemps, un moment convivial et festif pour petits et grands.
Au programme, une ambiance joyeuse et colorée avec
• Un marché d’exposants et une vente de plants et de fleurs pour embellir jardins et balcons
• Des animations dansantes pour mettre de la musique dans la journée
• Une buvette et un food truck pour se régaler en famille
• Des jeux pour enfants et familles, parfaits pour partager un moment complice
• Un troc aux plantes pour échanger conseils et trésors végétaux
Une belle occasion de fêter les mamans et de profiter ensemble d’un dimanche plein de vie et de bonne humeur. .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie grainedefolie@gmail.com
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English :
Spring Festival ? Sunday May 31, Mother’s Day special ?
Come and celebrate the arrival of fine weather at our Spring Festival, a convivial and festive occasion for young and old alike.
L’événement FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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