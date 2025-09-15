Fête du printemps Saint-Bazile

Fête du printemps Saint-Bazile dimanche 12 avril 2026.

Fête du printemps

Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez participer à de nombreuses animations, découvrir des artisans, des producteurs et fêter l’arrivée du printemps. .

Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 47 31 75 caseca.jp@gmail.com

English : Fête du printemps

German : Fête du printemps

Italiano :

Espanol : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Saint-Bazile a été mis à jour le 2025-09-15 par SPL Terres de Limousin