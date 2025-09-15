Fête du printemps Saint-Bazile
Fête du printemps Saint-Bazile dimanche 12 avril 2026.
Fête du printemps
Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Venez participer à de nombreuses animations, découvrir des artisans, des producteurs et fêter l’arrivée du printemps. .
Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 47 31 75 caseca.jp@gmail.com
