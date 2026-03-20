Fête du printemps

La Fabrique Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Fabrique se pare de couleurs et d’énergie pour célébrer le retour des beaux jours avec une joyeuse Fête du Printemps ! Dans une ambiance conviviale et familiale, flânez au cœur d’un marché de producteurs où saveurs locales et savoir-faire du terroir sont à l’honneur. Les chineurs pourront aussi dénicher de petites pépites au vide-grenier, tandis que les gourmands profiteront d’un espace restauration et d’une buvette pour partager un moment gourmand. Les enfants ne sont pas oubliés avec des animations pensées pour leur faire vivre une journée pleine de rires et de découvertes. Tout au long de la fête, la bonne humeur est au rendez-vous, avec en prime une tombola pour ajouter une touche de surprise.

Organisé par L’APE Les petits Fabricains de Saint-Brice-sur-Vienne.

Inscription obligatoire pour les exposants au vide-greniers. .

La Fabrique Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 75 43 20 apelespetitsfabricains@gmail.com

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English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin