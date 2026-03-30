Fête du Printemps

Saint-Gein Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !

Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !

Ca commence le Samedi 4 avec la Course aux énigmes dans les villages de la Communauté de Communes (sur inscription avant le 29 Mars).

Le Dimanche 5, les boulistes se donneront rendez-vous à 14h30 pour un concours de pétanque, puis à 20h30 tous à table pour un repas printanier (sur réservation avant le 2 Avril).

Le Lundi 6, la journée débutera à 10h avec une chasse aux oeufs pour les enfants, suivi à 10h30 de l’Omelette Pascale, puis à 13h assistez à une démonstration de RCminiTT. .

Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 54 94

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English : Fête du Printemps

Just like the flowers, St Gein’s spring events are in full bloom!

On the program: hiking at 9am, pétanque competition at 2pm, games for the Pitchouns from 5pm and all-you-can-eat Carcasses dinner from 8pm.

Don’t forget to book for the Pitchouns games and, before April 13, for the meal

L’événement Fête du Printemps Saint-Gein a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Landes d’Armagnac