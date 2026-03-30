Fête du Printemps Saint-Gein
Fête du Printemps Saint-Gein samedi 4 avril 2026.
Fête du Printemps
Saint-Gein Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !
Tout comme les fleurs, les animations bourgeonnent dès le Printemps à St Gein !
Ca commence le Samedi 4 avec la Course aux énigmes dans les villages de la Communauté de Communes (sur inscription avant le 29 Mars).
Le Dimanche 5, les boulistes se donneront rendez-vous à 14h30 pour un concours de pétanque, puis à 20h30 tous à table pour un repas printanier (sur réservation avant le 2 Avril).
Le Lundi 6, la journée débutera à 10h avec une chasse aux oeufs pour les enfants, suivi à 10h30 de l’Omelette Pascale, puis à 13h assistez à une démonstration de RCminiTT. .
Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 54 94
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English : Fête du Printemps
Just like the flowers, St Gein’s spring events are in full bloom!
On the program: hiking at 9am, pétanque competition at 2pm, games for the Pitchouns from 5pm and all-you-can-eat Carcasses dinner from 8pm.
Don’t forget to book for the Pitchouns games and, before April 13, for the meal
L’événement Fête du Printemps Saint-Gein a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Saint-Gein (Landes)
- Course aux énigmes Saint-Gein 4 avril 2026