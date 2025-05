FÊTE DU PRINTEMPS – Saint-Geniès-de-Fontedit, 17 mai 2025 07:00, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Hérault

FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 10 EUR

Date : 2025-05-17

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Fête du Printemps de 10h à 18h à la Cave coopérative avec un Marché d’artisans. repas, jeux pour enfants structure gonflable. Buvette et crêpes. Repas paella sur réservation.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 84

English :

Spring Festival from 10am to 6pm at the Cave Coopérative with a craft market. Meals, games for children, inflatable structure. Refreshments and crêpes. Paella meal on reservation.

German :

Frühlingsfest von 10h bis 18h in der Cave coopérative mit einem Kunsthandwerkermarkt. Essen, Spiele für Kinder, Hüpfburg. Getränke und Crêpes. Paella-Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Festa di primavera dalle 10.00 alle 18.00 alla Cave Coopérative con mercatino dell’artigianato, pasti, giochi per bambini, struttura gonfiabile. Bar e crêpes. Paella su prenotazione.

Espanol :

Fiesta de la Primavera de 10.00 a 18.00 h en la Cave Coopérative con mercado de artesanía. Comidas, juegos para niños, estructura hinchable. Bar de refrescos y crepes. Comida a base de paella previa reserva.

