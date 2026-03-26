Fête du printemps

Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

Exposition oiseaux du jardin, parcours autour d’un choix d’arbres remarquables, sortie nocturne ornithologique et astronomique, bourse aux plantes… et bien d’autres activités tout au long de cette semaine ! .

Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

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English :

L’événement Fête du printemps Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE