Fête du printemps Saint-Jean-Brévelay

Fête du printemps Saint-Jean-Brévelay lundi 20 avril 2026.

Fête du printemps

Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-20

Exposition oiseaux du jardin, parcours autour d’un choix d’arbres remarquables, sortie nocturne ornithologique et astronomique, bourse aux plantes… et bien d’autres activités tout au long de cette semaine !   .

Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13 

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English :

L’événement Fête du printemps Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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