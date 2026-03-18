Fête du printemps Les prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle
Fête du printemps Les prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle vendredi 27 mars 2026.
Fête du printemps
Les prés d’Artemare 308 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
C’est la fête du printemps à la ferme les Prés d’Artemare!
> Marché des producteurs de 16h à 19h
> Concert de Mamasaid, 17h à 20h
> Buvette
> Four et repas partagé, cuisson à partir de 17h
Profitions de la chaleur du four à pain pour cuire nos plats (tartes, lasagnes, gratins…) tous ensemble! Et en plus, nous serons à l’abri !
Entrée libre. .
Les prés d’Artemare 308 Impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 75 32 02
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English : Fête du printemps
L’événement Fête du printemps Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre