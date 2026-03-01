Fête du Printemps EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente

Fête du Printemps

EARL le Bercail Equitation 11 Allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Bercail fête le printemps avec son carnaval !

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EARL le Bercail Equitation 11 Allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr

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English :

Le Bercail celebrates spring with its carnival!

L’événement Fête du Printemps Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême