Fête du Printemps EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente
Fête du Printemps EARL le Bercail Equitation Saint-Yrieix-sur-Charente dimanche 22 mars 2026.
Fête du Printemps
EARL le Bercail Equitation 11 Allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le Bercail fête le printemps avec son carnaval !
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EARL le Bercail Equitation 11 Allée du Bercail Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 65 51 cepclebercail@orange.fr
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English :
Le Bercail celebrates spring with its carnival!
L’événement Fête du Printemps Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême