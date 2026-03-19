Fête du Printemps Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Fête du Printemps

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Au village Musée du Der à Sainte-Marie-du-Lac-NuisementTout public

Au village Musée du Der à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. .

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

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English : Fête du Printemps

At the Musée du Der village in Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

L’événement Fête du Printemps Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne