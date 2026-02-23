FÊTE DU PRINTEMPS Samedi 28 mars dès 15h Saint-Thurial
Lieu-dit Les Fours à Chaux Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
2026-03-28
On célèbre le retour des beaux jours comme il se doit !
Rendez-vous à la Salle du Four à Chaux de Saint-Thurial
Au programme
• Concours de palets en duo
• Jeux pour petits et grands
• Buvette & restauration sur place
Concert Les Trublions
Un trio de chanson française plein d’énergie
Edwin guitare & chant
Jules accordéon
Adrien batterie
Un large répertoire qui vous fera chanter et danser
De Charles Aznavour à Renaud, en passant par La Rue Ketanou…
Des classiques revisités avec une énergie communicative, propice à enflammer la piste !
Ambiance conviviale, familiale et festive garantie
Venez fêter le printemps avec nous ! ✨ .
Lieu-dit Les Fours à Chaux Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
