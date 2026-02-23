FÊTE DU PRINTEMPS Samedi 28 mars dès 15h

Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28

On célèbre le retour des beaux jours comme il se doit !

Rendez-vous à la Salle du Four à Chaux de Saint-Thurial

Au programme

• Concours de palets en duo

• Jeux pour petits et grands

• Buvette & restauration sur place

Concert Les Trublions

Un trio de chanson française plein d’énergie

Edwin guitare & chant

Jules accordéon

Adrien batterie

Un large répertoire qui vous fera chanter et danser

De Charles Aznavour à Renaud, en passant par La Rue Ketanou…

Des classiques revisités avec une énergie communicative, propice à enflammer la piste !

Ambiance conviviale, familiale et festive garantie

Venez fêter le printemps avec nous ! ✨ .

Lieu-dit Les Fours à Chaux Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

