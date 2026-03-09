Fête du printemps Route du Duc Jean V Sarzeau

Fête du printemps

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 20:30:00

2026-04-04

☀️Les 4 & 5 avril 2026, venez profiter d’un week-end exceptionnel pour fêter le printemps et la nature à Suscinio !

Au programme des visites nature, un marché de producteurs locaux, du yoga, des ateliers sensoriels et créatifs, de la musique et un spectacle, sans oublier l’habituelle visite du château.

La programmation en détail très prochainement sur nos réseaux sociaux ainsi que sur suscinio.fr ! .

