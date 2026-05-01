Fête du Printemps tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff Seingbouse
Fête du Printemps tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff Seingbouse samedi 23 mai 2026.
Seingbouse
Fête du Printemps
tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff 58 rue principale Seingbouse Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête de printemps organisée par les associations du village. Animation musicale, restauration et buvette.Tout public
0 .
tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff 58 rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com
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English :
Spring festival organized by village associations. Musical entertainment, food and refreshments.
L’événement Fête du Printemps Seingbouse a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH