Fête du Printemps tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff Seingbouse

Seingbouse

Fête du Printemps

tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff 58 rue principale Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête de printemps organisée par les associations du village. Animation musicale, restauration et buvette.Tout public

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tennis couvert, à l’arrière du parc Jean Streiff 58 rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com

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English :

Spring festival organized by village associations. Musical entertainment, food and refreshments.

L’événement Fête du Printemps Seingbouse a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH