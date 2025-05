FÊTE DU PRINTEMPS – Siran, 18 mai 2025 07:00, Siran.

Hérault

FÊTE DU PRINTEMPS Théâtre de verdure Siran Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Restauration et buvette, animation enfants.

La fête des mères approche c’est l’occasion idéale pour lui faire plaisir

Théâtre de verdure

Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 15 73 64 87

English :

Catering and refreshments, children’s entertainment.

Mother’s Day is just around the corner, so it’s the perfect time to treat her!

German :

Essen und Trinken, Kinderanimation.

Der Muttertag steht vor der Tür eine gute Gelegenheit, ihr eine Freude zu machen

Italiano :

Cibo e rinfreschi, animazione per bambini.

La festa della mamma è alle porte, quindi è il momento perfetto per regalarle un regalo!

Espanol :

Comida y refrescos, animación infantil.

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, así que es el momento perfecto para agasajarla

