Fête du printemps « Spring Thing » – Saint Martin des Champs Avranches, 1 juin 2025 15:00, Avranches.

Manche

Fête du printemps « Spring Thing » Saint Martin des Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Fête champêtre à l’anglaise, proposée par le Rotary Club d’Avranches, au profit du collège Halidi Selani à Mayotte.

Saint Martin des Champs Allée Serge Pacilly

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 16 35 14 25 Micheletentusscher@gmail.com

English : Fête du printemps « Spring Thing »

An English-style garden party organized by the Rotary Club of Avranches, in aid of Halidi Selani College in Mayotte.

German :

Ein ländliches Fest im englischen Stil, das vom Rotary Club Avranches zugunsten des Collège Halidi Selani in Mayotte veranstaltet wird.

Italiano :

Una festa in giardino in stile inglese organizzata dal Rotary Club di Avranches a favore dell’Halidi Selani College di Mayotte.

Espanol :

Fiesta inglesa en el jardín organizada por el Rotary Club de Avranches en beneficio del colegio Halidi Selani de Mayotte.

