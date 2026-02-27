Fête du printemps Sur les pelouses sèches de Roc-Latapy

Gan Pyrénées-Atlantiques

La Cellule d’Assistance Technique des Landes et pelouses sèches des Pyrénées-Atlantiques animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous invite à visiter les pelouses sèches de Broc.

Samedi 21 mars de 8h30 à 17h à Gan

En début d’année, ces pelouses nichées dans les coteaux du Jurançon non loin de Pau abritent une flore vernale remarquable Orchidées, Anémones … et déjà quelques oiseaux nicheurs ou migrateurs. Venez participer aux opérations de gestion qui consisteront à installer du grillage à mouton (ursus) le matin et à la découverte des pelouses l’après-midi!

Terrain escarpé prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, gourde, gants, Recommandé jumelles, appareil photo

Lieu de RDV donné à l’inscription .

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine t.laporte@cen-na.org

