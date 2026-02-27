Fête du printemps Sur les pelouses sèches de Roc-Latapy Gan
samedi 21 mars 2026.
Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La Cellule d’Assistance Technique des Landes et pelouses sèches des Pyrénées-Atlantiques animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous invite à visiter les pelouses sèches de Broc.
Samedi 21 mars de 8h30 à 17h à Gan
En début d’année, ces pelouses nichées dans les coteaux du Jurançon non loin de Pau abritent une flore vernale remarquable Orchidées, Anémones … et déjà quelques oiseaux nicheurs ou migrateurs. Venez participer aux opérations de gestion qui consisteront à installer du grillage à mouton (ursus) le matin et à la découverte des pelouses l’après-midi!
Terrain escarpé prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, gourde, gants, Recommandé jumelles, appareil photo
Lieu de RDV donné à l’inscription .
Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine t.laporte@cen-na.org
