Tocane-Saint-Apre

Fête du Printemps

Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Fête du printemps Square Joan Pau verdier (entre la médiathèque et la salle des fêtes)

Cultivez (vous) !

Déposez, prenez, échangez vos graines, plants, semis.

Achetez des livres à petits prix (livres désherbés de la médiathèque)

Venez profiter de l’exposition observer les oiseaux

Fête du printemps Square Joan Pau verdier (entre la médiathèque et la salle des fêtes)

Cultivez (vous) !

Déposez, prenez, échangez vos graines, plants, semis.

Achetez des livres à petits prix (livres désherbés de la médiathèque)

Venez profiter de l’exposition observer les oiseaux , en réalité augmentée et avec des cahiers d’activité pour les enfants. .

Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

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English :

Spring Festival: Square Joan Pau Verdier (between the media library and the village hall)

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L’événement Fête du Printemps Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne