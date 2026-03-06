Fête du printemps Vermenton

Fête du printemps

Fêter le renouveau, le début des beaux jours, la nature qui se réveille, ses merveilles et ceux qui s’en occupent avec amour ! Et nous mettrons encore à l’honneur la nature humaine et ses richesses !! Partage, transmission, échanges, et plein d’amour !!

Artisans créateurs, producteurs, associations et acteurs dynamiques et impliquées sur le territoire… Grands jeux en bois, ateliers, animations, exposition, démonstrations!

Le carrousel de la compagnie têtes à plumes un manège poétique pour les enfants.

Une journée festive et familiale avec beaucoup de choses à faire voir boire ou manger !! Pour les petits et grands enfants !!

De 10h30 à 18h30. Et un concert de rock cuivré pour clôturer la journée ! .

Parc des Îles Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

