Fête du Printemps Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues

Fête du Printemps

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les entrepreneurs de Vernègues-Cazan vous invitent à un week-end exceptionnel pour découvrir les savoir-faire locaux.

Un village de stands variés !

Parcourez les nombreux stands (Services, Artisanat, Bien-être, Vie locale, Immobilier, Coaching…) et assistez aux ateliers animés par des passionnés. Profitez d’un moment privilégié pour échanger avec eux et bénéficier de leurs précieux conseils.

Démonstrations en live

Les associations partenaires (danse, fitness…) vous proposeront des démonstrations et vous inviteront à monter sur scène pour partager un bon moment.

Animations pour les enfants

Côté jardin profitez du grand marché aux plantes pour prendre vos semences ateliers botaniques, partage de savoir-faire.

Côté poilus espace dédié aux compagnons à quatre pattes conseils en éducation, démonstrations de dressage et astuces bien-être.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec de nombreuses animations mini-ferme pédagogique, promenades à poney, château gonflable, jeu de piste… De quoi s’amuser toute la journée !

Un cadre idéal pour se détendre

Profitez du grand parc d’activités en plein air de Cazan jeux pour enfants, skatepark, terrain de pétanque… Un espace parfait pour se retrouver en famille ou entre amis.

Une pause gourmande

Régalez-vous avec les différents food trucks présents sur place, qui vous proposeront de délicieuses spécialités sucrées et salées.

Un événement pour tous !

Profitez librement des stands, ateliers, démonstrations et animations (hors balades à poney et restauration payante). De grands parkings sont à votre disposition, ainsi que de nombreux espaces pour pique-niquer et profiter pleinement de votre journée.



Cet événement, organisé par l’association Vernègues Cazan Entreprendre qui œuvre pour favoriser les échanges, valoriser les savoir-faire locaux et créer un véritable réseau de soutien et de partage a vu le jour grâce au précieux soutien de la commune de Vernègues, qui nous permet de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur verneguescazanentreprendre@gmail.com

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English :

The entrepreneurs of Vernègues-Cazan invite you to an exceptional weekend to discover local know-how.

L’événement Fête du Printemps Vernègues a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes