Fête du Printemps Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Fête du Printemps

Verneuil-sur-Avre Parc de la mairie Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La fête du printemps est devenue un rendez-vous incontournable des beaux jours !

Elle vous invite cette année à célébrer la nature autour du thème La Terre et l’Eau .

Au programme retrouvez les animations qui font le succès de la fête vieux tracteurs, artisans, jeux, ateliers, fanfare, maquillage… et laissez-vous surprendre par des découvertes originales et poétiques.

Deux jours de convivialité, de découvertes et de partage pour célébrer ensemble la richesse de la Terre et la force de l’Eau.

Programme complet disponible début avril. .

Verneuil-sur-Avre Parc de la mairie Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Fête du Printemps

L’événement Fête du Printemps Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure