FÊTE DU PRINTEMPS Villeneuvette

FÊTE DU PRINTEMPS

Domaine de Malmont Villeneuvette Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Dégustation de vin, exposition de peintures, vente de plantes et fleurs, bar à glaces, foodtruck. Chasse aux œufs le lundi après-midi.

Un événement proposé par le château de Malmont et la chocolaterie du Blason. .

Domaine de Malmont Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 12 52 20 61

English :

Wine tasting, painting exhibition, plant and flower sales, ice-cream bar, foodtruck. Egg hunt on Monday afternoon.

