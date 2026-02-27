FÊTE DU PRINTEMPS Villeneuvette
FÊTE DU PRINTEMPS Villeneuvette samedi 4 avril 2026.
FÊTE DU PRINTEMPS
Domaine de Malmont Villeneuvette Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
Dégustation de vin, exposition de peintures, vente de plantes et fleurs, bar à glaces, foodtruck. Chasse aux œufs le lundi après-midi.
Un événement proposé par le château de Malmont et la chocolaterie du Blason. .
Domaine de Malmont Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 12 52 20 61
English :
Wine tasting, painting exhibition, plant and flower sales, ice-cream bar, foodtruck. Egg hunt on Monday afternoon.
