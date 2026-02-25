Fête du Printemps Wasselonne
Fête du Printemps Wasselonne samedi 25 avril 2026.
Fête du Printemps
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Fête du Printemps organisé par l’ASW Foot le samedi 25 avril à l’Espace Municipal St Laurent.
Soirée animée par l’Orchestre Stéréo.
Entrée payante, sur réservation. .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Printemps Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble