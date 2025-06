Fête du quartier Brésard Esplanade de Brésard Guéret 21 juin 2025 11:00

Creuse

Fête du quartier Brésard Esplanade de Brésard 12, rue de Dr Brésard Guéret Creuse

Gratuit

2025-06-21 11:00:00

2025-06-21 16:00:00

2025-06-21

11h Ouverture buvette (avec produits locaux et artisanaux) et accueil du public

11h30 Restitution des ateliers musicaux présentation des travaux de percussion faits au cours de l’année par les habitants avec Alban.

12h30 Concert Woody Wood Swing Gum et

Pique-nique tiré du sac

14h30 Animations et ateliers Atelier jardinage avec le Jardin des Communs, lecture avec la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret. .

Esplanade de Brésard 12, rue de Dr Brésard

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 46 37 13 cafeterrien@gmail.com

