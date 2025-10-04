Fête du quartier des Moutiers-visite commentée du quartier Allex

Parking du cimetière, D93 Allex Drôme

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre de la fête du quartier des Moutiers organisée par le Phare ambulant. VISITE COMMENTEE DU QUARTIER DES MOUTIERS

RDV au Parking du Cimetière.

Parking du cimetière, D93 Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 66 58

English :

As part of the Moutiers district festival organized by the Phare ambulant. GUIDED TOUR OF THE MOUTIERS DISTRICT

RDV at Parking du Cimetière.

German :

Im Rahmen des Festes im Viertel Les Moutiers, das vom Phare ambulant organisiert wird. KOMMENTIERTE BESICHTIGUNG DES VIERTELS LES MOUTIERS

RDV am Parkplatz des Friedhofs.

Italiano :

Nell’ambito della festa del quartiere di Moutiers organizzata dal Phare ambulant. VISITA GUIDATA DEL QUARTIERE DI MOUTIERS

Punto d’incontro al parcheggio del Cimitero.

Espanol :

En el marco de la fiesta del barrio de Moutiers organizada por el Phare ambulant. VISITA GUIADA AL BARRIO DE MOUTIERS

Punto de encuentro en el aparcamiento del Cementerio.

L’événement Fête du quartier des Moutiers-visite commentée du quartier Allex a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme