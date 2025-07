Fête du Rabseppi Vœgtlinshoffen

Fête du Rabseppi Vœgtlinshoffen samedi 19 juillet 2025.

Fête du Rabseppi

Rue du Hatschbourg Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Animations et soirée dansante jusqu’à 1h. Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux à la fête du village de Voegtlinshoffen !

A partir de 18h, trail du Rabseppi.

A partir de 19h30 animation et initiation du groupe folklorique Kunkelstub.

A partir de 21h soirée dansante avec DJ Benett.

Buvette et restauration tout au long de la soirée. 0 .

Rue du Hatschbourg Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 05 78 24 strub.philippe@gmail.com

English :

Entertainment and dancing until 1am. Refreshments and catering on site.

German :

Animationen und Tanzabend bis 1 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Intrattenimento e balli fino all’1 di notte. Rinfreschi e catering in loco.

Espanol :

Espectáculos y baile hasta la 1 de la madrugada. Refrescos y catering in situ.

