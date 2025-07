FETE DU RACOU Argelès-sur-Mer

Avenue Torre d’en Sorre Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 23:59:00

2025-07-18

Recoin singulier à la croisée des Pyrénées et de la Méditerranée, pépite de la station argelésienne prisée des habitants et des visiteurs, le Racou vous invite à sa grande fête traditionnelle.

Fanfares, concerts en tous genres… effervescence musicale…

Avenue Torre d’en Sorre Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

A singular spot at the crossroads of the Pyrenees and the Mediterranean, a nugget of the Argelès resort that’s popular with locals and visitors alike, Le Racou invites you to its traditional festival.

Fanfares, concerts of all kinds? musical effervescence…

German :

Le Racou, ein einzigartiger Ort an der Kreuzung zwischen Pyrenäen und Mittelmeer und ein von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen geschätzter Nugget des Ferienortes Argelesia, lädt Sie zu seinem großen traditionellen Fest ein.

Fanfaren, Konzerte aller Art… Musikalisches Treiben…

Italiano :

Luogo singolare all’incrocio tra i Pirenei e il Mediterraneo, perla della località di Argelès tanto apprezzata dagli abitanti e dai visitatori, Le Racou vi invita alla sua festa tradizionale.

Bande di ottoni, concerti di ogni genere, effervescenza musicale…

Espanol :

Lugar singular en la encrucijada de los Pirineos y el Mediterráneo, pepita de la estación de Argelès tan apreciada por lugareños y visitantes, Le Racou le invita a su fiesta tradicional.

Bandas de música, conciertos de todo tipo… efervescencia musical…

