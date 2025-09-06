Fête du Ranch de Lauzerat Masseret
Fête du Ranch de Lauzerat Masseret samedi 6 septembre 2025.
Fête du Ranch de Lauzerat
8, Lauzerat Masseret Corrèze
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Fête du Ranch avec ambiance western assurée.
Taureau mécanique (gratuit) Démo western Danse country Baptême poney … Spectacle animé par les petits et les grands cavaliers du ranch.
Shooting photo professionnel avec cheval mis à disposition.
Restauration sur place repas burger samedi soir. .
8, Lauzerat Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 67 58 00 cgraffeuil19@hotmail.fr
