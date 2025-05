Fête du rein 1ère édition – Ahun, 7 juin 2025 07:00, Ahun.

Creuse

Fête du rein 1ère édition Plan d’eau Ahun Creuse

Début : 2025-06-07 07:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Yellow Rein célèbre la 1ère édition de la Fête du Rein !

Venez nombreux participer à un week-end festif, convivial et solidaire! À travers des animations, la Fête du Rein a pour objectif de sensibiliser à la santé, tout en passant un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Samedi 7 juin

14h Concours de pétanque (au boulodrome doublette, 4 parties 5€/joueur). Inscription sur place à 13h.

19h Karaoké en plein air animé par DJ David (foodtrucks sur place)

22h Soirée dansante avec DJ David (buvette sur place)

Dimanche 8 juin

Démonstration Zumba.

Comité Miss Creuse (9h-12h)

Dès 7h Marché artisanal et vide-greniers (2€/m linéaire)

Dès 9h Village santé avec de nombreuses associations France Rein, A.L.U.R.A.D, Les Diab Creusois, France Adot, Yellow Reins… Dépistage sur place diabète, hypertension et maladie rénale.

(Buvette et restauration sur place) .

Plan d’eau

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 26 03 34 yellowreins23@gmail.com

