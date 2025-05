Fête du Relais Coeur du Jura – Rue Saint-Roch Arbois, 14 mai 2025 09:30, Arbois.

Jura

Fête du Relais Coeur du Jura Rue Saint-Roch Maison de l’enfance Arbois Jura

Tarif :

Gratuit Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 09:30:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Un seul relais et trois antennes (Arbois, Poligny et Salins)

Et si nous nous rassemblions pour faire une fête!?

10h histoires de « kamishibike » avec @Anne-Laure Labrune

11h spectacle de bulles de savons avec @Slash Bubble

12h repas tiré du sac

14h à 17h grands jeux en bois avec @Quenti joue chez vous

15h30 Spectacle de bulles de savons avec @Slash Bubble

Gratuit

Ouvert à tous et toutes EUR.

Rue Saint-Roch Maison de l’enfance

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 15 12 65 rpe.ceourdujura@mutualite-39.fr

English : Fête du Relais Coeur du Jura

German : Fête du Relais Coeur du Jura

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Relais Coeur du Jura Arbois a été mis à jour le 2025-05-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA