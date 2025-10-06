Fête du Réveillon à La Quinte

La Quinte Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Terminez 2025… avec le Comité des Fêtes de La Quinte

le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30

Concert Por un Beso

Repas de réveillon

Adulte 100€

Enfant 20€

Sur réservation (avant le 10 décembre) au 06 12 68 28 73 .

La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 68 28 73

