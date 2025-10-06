Fête du Réveillon à La Quinte La Quinte
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Terminez 2025… avec le Comité des Fêtes de La Quinte
le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30
Concert Por un Beso
Repas de réveillon
Adulte 100€
Enfant 20€
Sur réservation (avant le 10 décembre) au 06 12 68 28 73 .
La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 68 28 73
