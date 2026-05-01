Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla

FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla

FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla samedi 9 mai 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 66300 Ponteilla

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Ponteilla

FÊTE DU ROSAIRE

Place de la République Ponteilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Un week-end festif, convivial. Attractions foraines pour les enfants.
  .

Place de la République Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive, friendly weekend. Fairground attractions for children.

L’événement FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME