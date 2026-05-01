FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla
FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla samedi 9 mai 2026.
Ponteilla
FÊTE DU ROSAIRE
Place de la République Ponteilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Un week-end festif, convivial. Attractions foraines pour les enfants.
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Place de la République Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A festive, friendly weekend. Fairground attractions for children.
L’événement FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME