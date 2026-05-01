Ponteilla

FÊTE DU ROSAIRE

Place de la République Ponteilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Un week-end festif, convivial. Attractions foraines pour les enfants.

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Place de la République Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A festive, friendly weekend. Fairground attractions for children.

L’événement FÊTE DU ROSAIRE Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME