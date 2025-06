FÊTE DU RUGBY – Brignemont 5 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

FÊTE DU RUGBY STADE DE RUGBY BIGNEMONT Brignemont Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Envie de sport, de convivialité et de bons moments en famille ou entre amis ? Ne manquez pas la Fête du Rugby au stade de Brignemont, le samedi 5 juillet à partir de 10h.

Une journée festive, rythmée par des matchs, des animations, un repas savoureux et une ambiance chaleureuse pour petits et grands ! Programme de la journée Dès 10h Accueil au stade de Brignemont. Jeux et matchs pour tous Tournois et animations pour adultes et enfants. Activités sportives et ludiques tout au long de la journée.

Restauration sur place, et buvette ouverte toute la journée. Apéro offert à votre arrivée. Menu complet (sur réservation) avec entrée, paëlla maison, fromage, café et vin inclus. Que vous soyez passionné de rugby ou à la recherche d’une belle journée d’été en plein air, cette fête est faite pour vous ! Venez partager l’esprit d’équipe, les éclats de rire et les saveurs du sud-ouest dans une ambiance festive et sportive ! 20 .

STADE DE RUGBY BIGNEMONT

Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 35 98 32 ecolederugbyhautsdecadours@gmail.com

English :

Looking for sport, conviviality and good times with family and friends? Don’t miss the Fête du Rugby at the Brignemont stadium, on Saturday July 5 from 10am.

German :

Lust auf Sport, Geselligkeit und schöne Momente mit der Familie oder mit Freunden? Verpassen Sie nicht das Rugbyfest im Brignemont-Stadion am Samstag, den 5. Juli ab 10 Uhr.

Italiano :

Siete alla ricerca di sport, divertimento e momenti piacevoli con la famiglia e gli amici? Non perdetevi la Festa del rugby allo stadio Brignemont sabato 5 luglio dalle 10.00.

Espanol :

¿Busca deporte, diversión y buenos momentos con la familia y los amigos? No se pierda el Festival de Rugby en el estadio de Brignemont el sábado 5 de julio a partir de las 10 de la mañana.

