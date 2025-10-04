Fête du sabot Mairie de Challuy Challuy
Fête du sabot Mairie de Challuy Challuy samedi 4 octobre 2025.
Fête du sabot
Mairie de Challuy 4 Rue du 19 Mars 1962 Challuy Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
2 jours de fête communale à CHALLUY lors de la Fête du sabot.
Rendez-vous le weekend du 4 et 5 octobre.
Sur place, plusieurs animations babyfoot humain (sur inscription), marché artisanal, brocante, manèges, course de caisse à savon et dîner dansant Années 80 le samedi soir (sur réservation)
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire pour le dîner dansant. Tarif 30€.
Infos au 06.32.91.54.46 .
Mairie de Challuy 4 Rue du 19 Mars 1962 Challuy 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 91 54 46 fetedusabotchalluy@gmail.com
English : Fête du sabot
German : Fête du sabot
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du sabot Challuy a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Nevers