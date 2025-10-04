Fête du sabot Mairie de Challuy Challuy

Fête du sabot Mairie de Challuy Challuy samedi 4 octobre 2025.

Fête du sabot

Mairie de Challuy 4 Rue du 19 Mars 1962 Challuy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

2 jours de fête communale à CHALLUY lors de la Fête du sabot.

Rendez-vous le weekend du 4 et 5 octobre.

Sur place, plusieurs animations babyfoot humain (sur inscription), marché artisanal, brocante, manèges, course de caisse à savon et dîner dansant Années 80 le samedi soir (sur réservation)

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire pour le dîner dansant. Tarif 30€.

Infos au 06.32.91.54.46 .

Mairie de Challuy 4 Rue du 19 Mars 1962 Challuy 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 91 54 46 fetedusabotchalluy@gmail.com

English : Fête du sabot

German : Fête du sabot

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du sabot Challuy a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Nevers