Fête du Saint Mont LABARTHETE Labarthète

À l’occasion de la fête du Saint Mont, le Domaine de Maouries vous ouvre ses portes les 28 et 29 mars 2026 pour un week-end convivial au cœur du vignoble.

Tout au long du week-end, les visiteurs sont invités à découvrir le domaine et son univers à travers des visites des chais et des dégustations des vins de la propriété. Une belle occasion de rencontrer les vignerons, d’échanger autour de leur travail et de mieux comprendre l’identité des vins du territoire.

Chaque matin à 9h30, une balade dans les vignes est proposée pour partir à la découverte du paysage viticole et des parcelles du domaine.

Pour prolonger l’expérience, plusieurs temps gourmands sont également au programme

Brunch vigneron de 11h à 14h 15 €

Planches à partager de 11h à 15h

Un moment chaleureux à vivre entre amis, en famille ou entre amateurs de vin, pour profiter pleinement de l’ambiance festive du week-end.

To celebrate the feast of Saint Mont, Domaine de Maouries opens its doors on March 28 and 29, 2026 for a convivial weekend in the heart of the vineyard.

Throughout the weekend, visitors are invited to discover the estate and its world through tours of the cellars and tastings of the estate?s wines. A great opportunity to meet the winemakers, discuss their work and better understand the identity of the region?s wines.

Every morning at 9:30am, a stroll through the vineyards is offered to discover the viticultural landscape and the estate?s plots.

To extend the experience, several gourmet events are also on the program:

Winegrower brunch from 11 a.m. to 2 p.m. ? 15 ?

Planks to share from 11am to 3pm

A warm moment to enjoy with friends, family or wine enthusiasts, to take full advantage of the weekend?s festive atmosphere.

