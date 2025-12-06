Fête du sapin de Saulieu Saulieu
Fête du sapin de Saulieu Saulieu samedi 6 décembre 2025.
Fête du sapin de Saulieu
Place Monge Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Chaque année, début décembre, l’Office Municipal de la Culture de Saulieu fête l’arbre-roi du Morvan, le sapin. Saulieu est baptisée capitale du sapin de Noël depuis que des quantités astronomiques de sapins partaient vers la région parisienne, par wagons entiers. L’occasion de nos jours de se réunir autour d’une manifestation conviviale, faite de dégustations, de vente de sapins de producteurs, de spectacles intimistes et chaleureux. .
Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture.saulieu@gmail.com
English : Fête du sapin de Saulieu
German : Fête du sapin de Saulieu
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du sapin de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Saulieu Morvan