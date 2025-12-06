Fête du sapin de Saulieu

Place Monge Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Chaque année, début décembre, l’Office Municipal de la Culture de Saulieu fête l’arbre-roi du Morvan, le sapin. Saulieu est baptisée capitale du sapin de Noël depuis que des quantités astronomiques de sapins partaient vers la région parisienne, par wagons entiers. L’occasion de nos jours de se réunir autour d’une manifestation conviviale, faite de dégustations, de vente de sapins de producteurs, de spectacles intimistes et chaleureux. .

Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture.saulieu@gmail.com

English : Fête du sapin de Saulieu

German : Fête du sapin de Saulieu

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du sapin de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Saulieu Morvan